Как сообщает портал Avia.pro, украинское командование войск на Донбассе изменило тактику боевых действий из-за своей уязвимости перед угрозой со стороны российской авиации.

Теперь украинская сторона применяет тактику под названием «блуждающий танк». Это подразумевает отказ от перемещения в группах любой бронетехники. Теперь танки и другие бронированные машины перемещаются только по одной единице и выбирают при этом хаотичную траекторию движения.

Это делается для того, чтобы максимально снизить вероятность использования российской авиации в борьбе с танковыми подразделениями Украины. Причем применение такой тактики на поле боя позволяет украинской стороне наносить по нескольку ударов за один проход каждым танком.

Причем каждый украинский танк получает данные в режиме реального времени для корректировки стрельбы и направления движения от наблюдательных групп и операторов разведывательных БПЛА.