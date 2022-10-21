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Учеными Сиднейского университета было представлено исследование на Международном конгрессе в Мельбурне, касающегося проблем с ожирением. В своей работе ученые сообщили, что те люди, которые предпочитают белковую пищу во время употребления алкогольных напитков, имеют совсем небольшие шансы получить ожирение.

Для исследования ученые собрали данные свыше 9 тысяч человек. Учет режима питания участников программы велся в течении 24 часов. Так, 40 % испытуемых употребляли спиртные напитки в период проведения исследования. Причем в качестве их «закусок» использовалась еда с высоким содержанием жиров и белков, нежели в рационе людей, которые не употребляли алкоголь в указанный промежуток времени. В результате, они получили около 1800 калорий, что на 577 калорий меньше, чем необходимо человеку в сутки для поддержания своего веса.

А та часть группы, которые «закусывали» алкогольные напитки такими вредными продуктами, как чипсы, получили за день около 3000 калорий, что на 813 калорий больше, чем необходимо в сутки для взрослого человека.

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