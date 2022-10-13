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Как пишет издание РИА Новости, изменениям могут подвергаться не только государственные границы, но и границы целых материков. Ученые уверяют, что когда-то давно в мире был один большой суперконтинент. Поэтому не исключено, что в будущем все континенты опять могут объединиться.

Всем известно, что континенты находятся в постоянном движении. Это происходит из-за движения литосферных плит по верхнему слою мантии планеты. Но движение это не хаотичное, а закономерное. Так ученым удалось выяснить, что примерно каждые 400-600 млн лет материки сближаются и создают мега-континент, а затем снова начинают расползаться.

Мы живем примерно в середине подобного цикла. Поэтому ученым приходится изучать подобные явления только по данным о суперконтинентах прошлого. И как оказывается, человечество не ждет ничего хорошего. По их прогнозам, уровень моря понизится, а большая территории в центре одного большого континента превратится в пустыню.

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