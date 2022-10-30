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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство Обороны РФ, российской армией был нанесен удар по военной базе ВСУ, которая располагается возле Очакова в Николаевской области.

Также из сводки Минобороны РФ стало известно о поражении узла связи вооруженных сил Украины, находившийся в окрестностях населенного пункта Беляевка Херсонской области. Также был полностью уничтожен склад с боеприпасами ВСУ, расположенный возле населенного пункта Купянск. Указанные цели были поражены усилиями оперативно тактической авиации и ракетных войск Российской Федерации.

Противник также понес значительные потери в личном составе и военной технике на 189 участках по все протяженности линии фронта. Также огневое поражение было нанесено 68 подразделениям артиллерии противника.

Напомним, что с 24 февраля на территории Украины продолжается специальная военная операция. Как заявил Владимир Путин, конечной целью СВО должно стать полное освобождение Донбасса и создание таких условий, которые будут обеспечивать гарантии безопасности для самой России.

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