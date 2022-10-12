Известный военный аналитик Владимир Козин заявил, что главная стратегическая цель широкомасштабного ракетного обстрела территории Украины заключается в ликвидации военно-промышленного комплекса и уничтожении военной инфраструктуры в целом. Также он добавил, что среди первоочередных целей российского командования было уничтожение центров военного управления и разведки, а также военных ремонтных заводов.

По мнению Козина, российская сторона решилась на проведение массированного ракетного удара не только из-за теракта на Крымском мосту, но также из-за постоянных обстрелов Донецка, Херсонской и Запорожской областей.

Также российской стороне уже сейчас стоит задуматься о перекрытии всех каналов по транспортировке вооружений из Европы в Украину. При этом военный эксперт подчеркивает, что нашим коллегам в НАТО следует доносить постоянно одну и ту же мысль, что их оружие убивает не только военных РФ, но и мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.