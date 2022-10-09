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На сегодняшний день в ядерном арсенале Российской Федерации находится 1912 единиц тактического назначения. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

В своем материале издание указывает, что точное число ядерного оружия, которое есть у России, назвать невозможно, однако ссылаясь на Федерацию американских ученых, автор статьи сообщает о 1912 единицах тактического назначения.

Также, указывается, что у РФ в распоряжении находится 1185 единиц межконтинентальных баллистических ракет. В это число входит 800 баллистических ракет, предназначенных для субмарин.

По мнению экспертов, комплекс 9К720 «Искандер» может стать наиболее вероятным носителем ядерного заряда. В российском арсенале находится около 100 единиц данного оружия.

В статье упоминается о том, что в 1961 году СССР было испытано самое мощное за всю историю оружие, получившее название «Царь-бомба». Мощность взрыва от этой бомбы составляло 58.6 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

 

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