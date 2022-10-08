США и их европейские союзники по НАТО столкнулись «с угрожающей скоростью» опустошения своих запасов артиллерийских боеприпасов по итогам снабжения Украины «военной помощью». Как сообщает The Drive, теперь выявились факты обращения к Пакистану для крупных закупок 122-мм снарядов и их последующих доставок на Украину по воздуху. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Еще в июне этого года заместитель начальника военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил журналистам, что боевые действия украинских войск против проводимой Россией специальной военной операции «теперь представляют собой в основном артиллерийские дуэли, которые мы проигрываем». В своем обращении за помощью к Западу он тогда утверждал, что «у ВСУ одна артиллерийская установка приходится против 10-15 российских орудий, и мы почти израсходовали почти все наши боеприпасы».

В The Drive напомнили, что США и их союзники по НАТО на тот момент уже не раз отправляли на Украину артиллерийские снаряды, но вскоре «сами обнаружили, что их запасы также сокращаются с угрожающей скоростью». При этом «Украина сожгла свои артиллерийские запасы советских времен всего за несколько месяцев» и активно поглощала все, что ей могли дать ее союзники» из НАТО.

Обозреватель The Drive Элизабет Госселин-Мало также отметила, что в странах НАТО поддерживается использование собственных стандартов артиллерийских калибров, что позволяет им в дальнейшем опираться на совместные запасы. Хотя не стала уточнять, что прежние поставки вооружений Украине позволила разгрузить действующие арсеналы сравнительно недавно принятых в НАТО стран Восточной Европы от необходимости дальнейшего хранения многочисленных «нестандартных» для НАТО артиллерийских боеприпасов советских образцов, которые те охотно включили в свои «пакеты военной помощи» для ВСУ.

Теперь же независимые аналитики данных об авиаперелетах из открытых источников выявили, что начиная с 6 августа самолет C-17 Globemaster III Королевских ВВС Великобритании (серийный номер ZZ143) выполнял почти ежедневные рейсы из румынского международного аэропорта Клуж или с британской авиабазы Акротири на Кипре в пакистанскую военную авиабазу Нур-Хан.

Эта информация вполне сочетается с тем, что за несколько дней до этого Великобритания официально объявила, что поставит Украине более 50 000 артиллерийских снарядов в очередном «пакете помощи». Когда затем в течение 15 дней британский самолет C-17 совершил в общей сложности 12 рейсов маршруту Пакистан-Румыния, этот факт позволяет аналитикам считать, что таким образом Великобритания перевозила военные грузы для ВСУ.

Впоследствии появились свидетельства того, что 122-мм артиллерийские снаряды HOW HE-D30 с маркировкой производства Пакистанских артиллерийских заводов (POF) находились в руках украинских военных. Так, в одном из видео, ставшем популярным в соцсетях, было показано, как распаковываются 122-мм снаряды POF: их легко идентифицировать по нескольким элементам, включая специфическую упаковку стальных ящиков, используемую этой компанией, и взрыватели типа ЛИУ-4, которые характерны для 122-мм артиллерии советского образца, также применяемые POF.

Сами же 122-мм снаряды POF, которые относятся к типу HOW HE-D30 представляют собой полустационарные боеприпасы для гаубиц с максимальной дальностью до 15 км и начальной скоростью 690 м/с. Полная масса выстрела с учетом снаряда и дополнительного заряда составляет около 12,5 кг.

«Важно отметить, что ввод пакистанских боеприпасов не стал переломным для хода боевых действий, учитывая также, что количество отправленных снарядов остается неизвестным. Но, возможно, это сыграло значительную роль в преодолении дефицита между поставкой большего количества западных артиллерийских систем и прекращением использования Украиной артиллерийских систем советской эпохи», – заключает обозреватель The Drive.