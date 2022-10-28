Конфликт на Украине стал удобным поводом, чтобы подстегнуть масштабные военные амбиции Польши, которые выдвигает правящая партия страны «Право и справедливость» (ПиС). Об этом пишет в The Conversation Фредерик Залевски, профессор политологии университета Париж-Нантер. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Поддерживая Украину, польское правительство одновременно сводит счеты с другими европейскими правительствами», – отмечает Залевски и напоминает: министр обороны Польши уже неоднократно трубил о своих планах более чем удвоить военный бюджет страны в 2023 году с целью создания «великой армии, способной противостоять России».

Аналитики считают, что такие планы могут сделать польскую армию самой могущественной в Европе. Французский военный сайт M.Defense еще в июне подчеркивал «впечатляющее усиление общей боеспособности польской армии, которая к концу десятилетия будет включать 1500 современных танков, такое же количество боевых машин пехоты, 1200 мобильных артиллерийских установок и несколько тысяч легких бронированных машин. Это будет заметно превосходить боеспособность французских, немецких, британских, итальянских, голландских и бельгийских вооруженных сил, вместе взятых».

Теперь правительство Польши, которое, как ожидается, потратит 3% национального бюджета на оборону, намерено увеличить свою сухопутную армию с четырех до шести дивизий, что эквивалентно 300 000 солдат, по сравнению с нынешним показателем в 115 000 человек. Одновременно предполагается значительное увеличение огневой мощи Войска Польского.

«Варшава планирует приобрести американские танки и вертолеты, а также ракеты HIMARS. Другие дополнительные оборонные контракты Польши были подписаны с Южной Кореей, включая поставки танков и гаубиц, а также недавние заказы на 288 артиллерийских реактивных установок. Что еще более важно, эти закупки из Сеула, как представляется, включают в себя передачу технологий и соглашения о сотрудничестве, которые могут увеличить автономию польской оборонной промышленности, возможно, даже до уровня автономии западноевропейских коллег страны», – указывает The Conversation.

Издание обращает внимание, что оборонная промышленность ЕС на этом фоне Польшей систематически игнорировалась в пользу американского, британского и южнокорейского вооружения. Порой это доходит до абсурдных проявлений: например, Польша перешла с программы закупок вертолетов Airbus на заведомо неприспособленную к своим нуждам итальянскую марку Leonardo только для того, чтобы, воспользовавшись отрицательным отзывом своих военных, отказаться от них, в конечном итоге – в пользу (ранее отвергнутых в прямом сравнении с Airbus) вертолетов Boeing Apache.

Эти планы перекликаются с «геополитической идеологией» правящей в Польше партии ПиС, стоящей в целом на консервативных позициях. С начала 1990-х польское правое крыло считало членство в НАТО более важным, чем членство в ЕС, в то время как либералы и умеренные были более открыты для политической интеграции Европы. Эти несоответствия долгое время были размыты общим стремлением Польши стать частью международных организаций Европы и западного мира, но теперь они становятся все более и более заметными.

Для ПиС Евросоюз представляется второстепенной ареной, особенно учитывая готовность блока противостоять Польше, когда она считает, что ее правительство нарушает определенные европейские принципы. Новые соглашения о поставках оружия с Южной Кореей являются явным признаком того, что правительство ПиС больше не хочет зависеть от ЕС или демонстрировать внутреннюю солидарность с ним в вопросах обороны.

«Эти события могут быть связаны с предпринятыми еще в январе попытками создать новый военный альянс с Украиной и Великобританией. Очевидно, что ПиС рассматривает ЕС просто как ступеньку на пути к либеральной глобализации, а не как средство интеграции и новой солидарности между государствами-членами», – подчеркивает Залевски в The Conversation.