Представители Херсонской администрации заявили, что они готовы предоставить Организации Объединенных Наций доказательства агрессии ВСУ против мирного населения Херсонщины. Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева отметила, что они располагают перечнем фактов и доказательств преступлений Украины против мирного населения региона. «Вопрос необходимо поднимать на площадках ООН», уточнила Губарева. Она также подчеркнула, что Организация Объединенных Наций обязана предпринять действия для остановки агрессии украинских вооруженных сил против мирного населения Херсонщины, которые уничтожают гражданскую инфраструктуру области.

Однако Екатерина Губарева отметила, что США, Франция и Великобритания в Организации Объединенных Наций имеют право вето, что может напрямую повлиять на действия международного сообщества.

Напомним, что Херсонская область, которая вошла в состав Российской Федерации по итогам волеизъявления жителей региона, регулярно страдает от агрессивных действий ВСУ. Украинская сторона намеренно наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.