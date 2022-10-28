Как сообщают военные корреспонденты издания «Русская весна», к спецподразделениям из группировки «Отважные» присоединяются мобилизованные военнослужащие, чтобы совместными усилиями уничтожать противника на Лиманском направлении.

Специальная военная операция на территории Украины продолжается. Для реализации всех поставленных задач линия фронта начала наполняться новым подкреплением, которое поступает из числа недавно мобилизованных бойцов российской армии. Мобилизованные, после интенсивной боевой подготовки на полигонах, пополняют подразделения, которые уже давно служат на передовой, чтобы получить реальный боевой опыт.

На Лиманском направлении группировка «Отважных» продолжает держать оборону и укреплять оборонительные сооружения. Недавно стало известно, что к артиллеристам на этом направлении также прибыло подкрепление из числа мобилизованных. Теперь новые бойцы армии России смогут улучшить, полученные на полигонах навыки, чтобы совместными усилиями уничтожать наступающие подразделения вооруженных сил Украины.