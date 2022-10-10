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Мировые новости постоянно пестрят заголовками о возможном конфликте в Тайване, где столкнулись интересы США и Китая. В администрации Байдена решили придать ключевое значение индустрии по производству микрочипов. Ведущим производителем полупроводников в Тайване является Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

В кабинетах США прорабатывают различные варианты развития ситуации. Так при реализации негативного сценария и активизации боевых действий, первоочередной задачей США является эвакуация высококвалифицированных сотрудников в сфере производства микрочипов.

Если США потеряют контроль над производством чипов в Тайване, то ущерб в денежном эквиваленте составит не менее трех триллионов долларов. А на сегодняшний день Народно-освободительная армия Китая представляет серьезную угрозу для Тайваня, даже при учете помощи армии США. Так эксперты уверяют, что НОАК понадобится всего 14 часов, чтобы успешно выполнить операцию по вторжению в Тайвань.

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