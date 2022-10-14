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Как сообщается в материале, опубликованном в издании РИА Новости, в западных информационных изданиях все чаще выходят заголовки с использованием словосочетаний третья мировая война или ядерный апокалипсис. И дело здесь не в том, что генерал Суровикин, который был назначен новым командующим в зоне СВО, получил прозвище «Армагеддон» в западных СМИ. А в том, что даже президент США Джо Байден, выступая на мероприятии посвященному встречи со спонсорами Демократической партии, заявил, что сейчас мир как никогда близок к началу ядерного Армагеддона.

Даже такое издание как The Wall Street Journal написало, что такое заявление Байдена не на шутку испугало все американское общество. А в издании The Washington Times обвинили президента США в создании панических настроений и возрождении «старых страхов». Также журналисты отметили, что Байден подрывает веру простых американцев в то, что США является супердержавой.

Также действующего президента Америки подвергли критике и политики от Республиканской партии. Так, например, экс-госсекретарь США Майк Помпео сказал, что речь Байдена подвергает риску все американское общество.

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