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Как сообщают военные корреспонденты «Русской весны», подразделения сил специального назначения, которые входят в состав группировки «Отважные», в зоне проведения специальной военной операции выполняют различные боевые задачи повышенной сложности. Так в их обязанности входит ведение разведывательной деятельности для определения позиций артиллерии ВСУ, которая активно работает по позициям российских сил.

В подтверждение эффективности работы групп специального назначения военные корреспонденты издания «Русская весна» опубликовали видеозапись реальной боевой работы спецназа. На кадрах видно, как военнослужащие спецназа точным выстрелом из противотанкового ракетного комплекса смогли уничтожить самоходную артиллерийскую установку противника, которая находилась в замаскированной позиции в лесополосе.

Напомним, что на территории Украины продолжается проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля.

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