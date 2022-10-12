ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

11 октября в Константиновском дворце состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Во время встречи журналистам удалось заметить, что президент ОАЭ был обут в кроссовки фирмы «Nike» черного цвета, что не приветствуется официальным дресс-кодом протокольных мероприятий. Об этом сообщает издание «Комерсантъ».

По мнению специалиста по этикету Эли Басмановой, данное действие со стороны Мухаммеда Аль Нахайяна не стоит рассматривать как проявление неуважения. Дело в том, что арабский климат достаточно жаркий, поэтому по приезду в нашу северную страну, президенту ОАЭ необходимо было утеплиться. Конечно, по европейскому протоколу, это является нарушением правил. Однако лидер, имеющий подобный статус, имеет право отступать от общепринятых норм.

Стоит отметить, что на Мухаммеде Аль Нахайяне были обуты подобные кроссовки во время встречи с президентом России в 2019 году, которая состоялась во дворце лидера ОАЭ в Абу-Даби.

 

Вам может понравиться

RusVesna сообщает, что ракетные удары по Киеву продолжаются и утром 11 октября

Военные корреспонденты издания «Русская Весна» сообщают, что уже вторые стуки подряд продолжаются массированные ракетные удары по военной инфраструктуре Украины, которые располагаются в далеком тылу. Так, например, сегодня утром пришли сообщения

Активисты в стихах рассказали о топе провалов Беглова

Активисты движения «Город перемен» обратили внимание на проблемы города. О сложностях рядовых петербуржцев они рассказали в стихотворной форме. Общественники выложили новый ролик. В нем они отметили, что Петербург – мистический

РИА Новости: Евросоюз опасается реакции России на теракт на Крымском мосту

По сообщению РИА Новости, глава МИД Эстонии очень обрадовался взрыву моста в Крыму. Он злорадно поздравил всех с этим «праздником». Официальные лица других европейских стран промолчали, за них все сказали