11 октября в Константиновском дворце состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Во время встречи журналистам удалось заметить, что президент ОАЭ был обут в кроссовки фирмы «Nike» черного цвета, что не приветствуется официальным дресс-кодом протокольных мероприятий. Об этом сообщает издание «Комерсантъ».

По мнению специалиста по этикету Эли Басмановой, данное действие со стороны Мухаммеда Аль Нахайяна не стоит рассматривать как проявление неуважения. Дело в том, что арабский климат достаточно жаркий, поэтому по приезду в нашу северную страну, президенту ОАЭ необходимо было утеплиться. Конечно, по европейскому протоколу, это является нарушением правил. Однако лидер, имеющий подобный статус, имеет право отступать от общепринятых норм.

Стоит отметить, что на Мухаммеде Аль Нахайяне были обуты подобные кроссовки во время встречи с президентом России в 2019 году, которая состоялась во дворце лидера ОАЭ в Абу-Даби.