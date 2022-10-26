Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает издание «Свободная пресса», глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров остался неудовлетворенным ответной реакцией российской армии на обстрелы, которые совершает украинская армия по новым субъектам российской федерации.

В своем Telegram-канале Кадыров заявил, что если раньше специальная военная операция проходила на территории Украины в Херсонской и Запорожской областях, то теперь это суверенная территория Российской Федерации, а значит и ответная реакция должна быть соответствующей.

Глава Республики Чечня призвал на каждый обстрел российской территории отвечать таким образом, чтобы города противника просто были стерты с лица земли. В таком случае, уверен Кадыров, противник больше никогда не осмелится даже подумать об обстреле территории Российской Федерации. А пока что ответная реакция на обстрелы вооруженных сил Украины, которые не стесняются стрелять и по гражданским лицам в том числе, очень слабая.

Многие военные эксперты поддерживают риторику Кадырова, и уверяют, что необходимо расширить список критически важных инфраструктурных целей на территории Украины. В первую очередь необходимо уничтожить энергетику и логистику, что в значительной степени ослабит ВСУ.

Вам может понравиться

Vox: Европу и США всё больше настигает «усталость от боевых действий» на Украине

Поддержка Украины со стороны Америки и ее европейских партнеров по НАТО играет огромную роль в условиях продолжающейся российской специальной военной операции. Но этот фактор – «переменная», который может устремиться к

Киеву понравились китайские лазерные системы борьбы с дронами

Саудовская Аравия использует лазерные системы ПВО, произведенные в Китае. Данные системы помогают государству отражать атаки БПЛА соседней страны. Украинское издание написало о том, что Саудовская Аравия получает оборонительные системы из

Сладков уверен, что ВС РФ уже готовы полностью уничтожить ВСУ

Как сообщает военный корреспондент Александр Сладков, российские военные подразделения не собираются покидать город Херсон и правобережную часть области. Он выразил уверенность, что все наступательные операции вооруженных сил Украины на этом