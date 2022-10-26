Как сообщает издание «Свободная пресса», глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров остался неудовлетворенным ответной реакцией российской армии на обстрелы, которые совершает украинская армия по новым субъектам российской федерации.

В своем Telegram-канале Кадыров заявил, что если раньше специальная военная операция проходила на территории Украины в Херсонской и Запорожской областях, то теперь это суверенная территория Российской Федерации, а значит и ответная реакция должна быть соответствующей.

Глава Республики Чечня призвал на каждый обстрел российской территории отвечать таким образом, чтобы города противника просто были стерты с лица земли. В таком случае, уверен Кадыров, противник больше никогда не осмелится даже подумать об обстреле территории Российской Федерации. А пока что ответная реакция на обстрелы вооруженных сил Украины, которые не стесняются стрелять и по гражданским лицам в том числе, очень слабая.

Многие военные эксперты поддерживают риторику Кадырова, и уверяют, что необходимо расширить список критически важных инфраструктурных целей на территории Украины. В первую очередь необходимо уничтожить энергетику и логистику, что в значительной степени ослабит ВСУ.