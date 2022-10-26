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Сообщается, что сенатор Совета Федерации сказал о возможности разговора между Россией и США по вопросу Украины.

Вполне вероятно, что страны смогут поговорить об урегулировании конфликта на территории Украины. Данный комментарий был дан в связи с письмом конгрессменов США к президенту с призывом к переговорам с Россией.

По словам российского сенатора между Россией и США есть подвижки в сторону проведения встреч с целью обмена мнениями по поводу дальнейшего мироустройства. Странам, по его мнению, также необходимо обсудить их общее отношение по поводу кризиса на Украине.

Политик высказал надежду на то, что США наконец-то услышат предложение о переговорах и придут к верному решению.

Раннее сообщалось о том, что специалисты уверены в том, что единственным верным решением Байдена на данный момент будет попытка мирных переговоров с Россией, а не эскалация конфликта на Украине.

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