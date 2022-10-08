Несмотря на имеющиеся в бюджете Петербурга средства, чиновники Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым не торопятся с улучшением сферы здравоохранения Петербурга. Речь идет о ремонте медучреждений и оснащении поликлиник и больниц современной аппаратурой.

Эти меры предусмотрены в рамках нацпроекта «Здравоохранение», реализацию которой поручил президент РФ Владимир Путин. Но Беглов и эту миссию может провалить. До конца срока осталось менее двух лет, но уже очевидно, что чиновники не справятся с возложенными обязанностями.

Согласно справке на формирование эффективной системы оказания медицинской помощи в Петербурге, в 2022 году выделено 319,6 млн рублей. Но Смольный израсходовал только 53,8 млн рублей, или 16,8% от плана.

В Петербурге сложилась патовая ситуация с дефицитом поликлиник и госпиталей. В период пандемии жители города стояли в многочасовых очередях к врачам. Еще в 2019 году Беглов обещал Путину отреставрировать к 2021 году Боткинскую больницу, но работы до сих пор не начались. По программе «Расходы на проведение капитального ремонта» регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» при заложенных 106,5 млн рублей освоены только 22 млн рублей.

Непонятна ситуация и с закупкой медтехники. Беглов еще в 2020 году признавал проблему, но вопрос так и остался нерешенным. Складывается ощущение, что чиновники Смольного не учли ошибок пандемии. Бюджет на закупку техники в подпрограмме «Расходы на приобретение оборудования для учреждений здравоохранения» при заложенных 16,86 млн рублей расходован всего на 25,5 %.

Расходы на приобретение медаппаратов в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» составили лишь 25 млн рублей – это всего 15,6% от выделенных на эти цели 161 млн рублей.

Ранее экономист Наталья Зубаревич назвала администрацию Петербурга «вялой», обвиняя в неэффективном использовании средств. Зубаревич констатирует, что от бездействия чиновников страдает не только здравоохранение, но и другие сферы.