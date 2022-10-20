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Петербуржцы негативно восприняли решение губернатора Александра Беглова выделить участки для захоронения погибших участников СВО только на Белоостровском кладбище. По мнению горожан, подобное действие демонстрирует откровенное неуважение к защитникам страны, ведь это кладбище расположено далеко за КАД – в поселке Песочный. При этом большинство родственников погибших хотели бы, чтобы их похоронили рядом с близкими, но в этом случае расходы на ритуальные услуги оплачивать не будут, предполагают многие.

«Пожелания самих бойцов администрацию города вообще не интересуют», – констатировали ситуацию авторы сообщества в социальной сети «ВКонтакте» под названием «Питер.Районы (Приморский)».

В указе Беглова действительно ничего не говорится о возможности подхоронить погибшего участника СВО к своим родственникам или рядом. А это значит, что решать множество бюрократических проблем и оплачивать похороны родственникам в этом случае придется самим.

«Думаю, если родные захотят захоронить где-то в другом месте, будут это делать за свои деньги. Свекровь в прошлом году захотела свекра похоронить на Киновеевском кладбище. Небольшой участок для захоронения урны с прахом стоит 180 тыс. рублей, это без памятника», – прокомментировала ситуацию одна из жительниц Петербурга.

В свою очередь сторонники Беглова настаивают на том, что Смольный позаботился о погибших мобилизованных горожанах. Вот только почему пожелания родственников и самих участников при этом не учитываются, не ясно.

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