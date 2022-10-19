Все средства массовой информации Великобритании очень активно начали обсуждать решение президента России о введении военного положения в четырех новых субъектах РФ. Некоторые зарубежные журналисты даже выдвинули предположение, что это решение может стать причиной возможного «ядерного удара над акваторией Черного моря», сообщает издание «ИноСМИ».

Издание «The Times» сегодня вышло с заголовками о «введении Россией военного положения в четырех аннексированных областях Украины». Также они сообщают о начале эвакуации гражданского населения с правобережной части Херсонской области.

Издание «Daily Mail» сообщает, что решение Путина о вводе военного положения связано с риском нанесения возможного ядерного удара в районе Черного моря. Журналисты издания утверждают, что в случае риска отвода российских войск из Херсона на фоне наступления украинской армии, Путин может продемонстрировать мощь своей страны путем подрыва ядерной бомбы над Черным морем. Британские журналисты напомнили, что последнее испытание ядерного оружия под открытым небом было еще в 60-х годах.