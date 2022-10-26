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Как сообщает издание РИА Новости, пользователи популярного сервиса коротких сообщений Twitter подняли на смех заявление главы МИД Германии Анналены Бербок об использовании танков в XIX веке. Напомним, что Бербок в своем интервью для телеканала ZDF сказала, что необходимо анализировать современные методы ведения гибридной войны, а не просто воевать с помощью одних только танков, как это было в XIX веке. Хотя первое зафиксированное применении танков на поле боя состоялось в 1916 году в ходе Первой мировой войны.

Один из комментаторов отреагировал на это высказывание, заявив, что теперь понятно, какие гении управляют государственными делами Германии. Другой комментатор написал, что Лиз Трасс необходимо отдать титул лучшего картографа, а Бербок заслуживает звание лучшего историка.

Еще один пользователь сознался, что ему стыдно за таких соотечественников как Бербок. И резюмировал все комментарии один из пользователей, написав, что как можно было стать главой Министерства иностранных дел с такими знаниями истории.

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