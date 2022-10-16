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Как сообщает издание «Московский Комсомолец», 13 октября было арестовано пять человек, которые проходили по делу о подрыве Крымского моста. Заседание суда проходило в закрытом режиме. По его итогу под стражу были взяты бизнесмены Георгий и Артем Азатьяновы, перевозчик Артур Терчанян и двое граждан Украины Владимир Злоба и Роман Соломко.

На 13 октября Артем Азатьян находился в статусе подозреваемого, так как ему еще не было предъявлено подозрение. Остальным же было предъявлено подозрение об участии в организованной группе злоумышленников. По версии следствия, Артуру Терчаняну была отведена роль доставки груза из порта Поти в Армавир. Роль Романа Соломко заключалась в координации действий и организации способа доставки груза из иностранного государства в Россию. Роману помогал Владимир Злоба, который и организовал автомобильный транспорт для перегрузки в Армавире. Артем Азатьян получил подозрение за согласование места хранения взрывчатого вещества, а его брат Георгий Азатьян, соответственно, за то что предоставил место для этого хранения.

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