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По сообщению издания «Взгляд», военный эксперт Константин Сивков во время беседы отметил, что войска России намеренно допустили украинские подразделения вглубь обороны на Херсонском направлении. Он подчеркнул, что очень важной оборонительной техникой являются танки. По его мнению, считать, что данный вид вооружений устарел, является большой ошибкой.

Сивков отметил, что активная оборона состоит из системы укрепленных районов. После того, как силы противника попадают вглубь, их уничтожает артиллерия. А после этого добивает специальный подготовленный военных резерв.

Исходя из этого, военный эксперт сделал вывод, что проникшая вглубь Херсонской обороны группировка украинских боевиков будет уничтожена окончательно. И ВСУ понесут максимальные потери. Поэтому не стоит недооценивать работу вооруженных сил Российской Федерации, ведь залогом победы является правильная военная тактика.

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