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После многочисленных попыток атаковать новые рубежи обороны российской армии в степях Херсонской области противник исчерпал свои резервы, и сегодня активных боевых действий не вел. Как следует из сводок разведки, противник на данном направлении потерял до трети от личного состава в трех батальонах, которые принимали участие в боях.

Ландшафт местности помогает работе российской авиации и артиллерии. На данном участке фронта противник просто не успевает восполнять потери от постоянных превентивных ударов и не может сформировать резервы для наступления.

Только за последние сутки было ликвидировано до 80 человек личного состава, два танка, 22 бронеавтомобиля, семь БМП, одна польская САУ «Краб» и две гаубицы производства США М777. И это потери противника только на одном участке Херсонского фронта.

Также, в результате удара высокоточным оружием в окрестностях Березнеговатого в Николаевской области был уничтожен склад с боеприпасами. По данным разведки там хранилось не менее 200 ракет для американских РСЗО HIMARS и советских РСЗО «Ураган».

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