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Исследователи из норвежской университетской больницы указывают на положительный эффект от силовых тренировок. Как удалось выяснить норвежским ученым, у пожилых людей активность генов в мышечной ткани бедра значительно повысилась именно благодаря силовым нагрузкам.

В данном исследовании указывается, что с возрастом у человека уменьшается мышечная масса и снижается сила. Как результат идет и снижение физиологической функции. Но негативные изменения происходят не только с мышечной тканью, но и с самими генами. А регулярные силовые тренировки дают намного больше положительного эффекта людям в возрасте, нежели молодежи.

Поэтому следует помнить, что активная жизнь и регулярные физические упражнения с отягощением помогут не только укрепить мышцы и увеличить силу, но и способствуют оздоровлению пожилого  человека на генном уровне. Результаты исследований были опубликованы в известном журнале под названием European Review of Aging and Physics Activity.

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