Как сообщает Московский Комсомолец, Швейцария сделала заявление о том, что ее нейтралитет не совместим с членством в НАТО. Отметим, что после начала специальной военной операции на Украине швейцарским властям впервые с 1993 года пришлось заявить, что страна придерживается нейтрального статуса.

На официальном сайте правительства страны 26 октября был опубликован документ, в котором указано, что нейтральный статус Швейцарии несовместим с обязательством, указанным в уставе НАТО, которое подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии на одну из стран, которая входит в состав Североатлантического Альянса.

Однако швейцарские власти также заявили, что положение о взаимной обороне, которое прописано во всех ключевых договорах ЕС, также как и дополнение, представленное в виде положения о солидарности, не противоречат нейтральному статусу, которые могут быть выражены государствами членами Европейского Союза. Власти Швейцарии объяснили это положение так, что в случае агрессии, помощь может быть оказана и в виде не военной помощи.