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Известный концертный продюсер Сергей Лавров отметил, что главная причина успеха и популярности шоу Владимира Соловьева это регулярные скандалы. К тому же, личная харизма ведущего прекрасно помогает удерживать постоянную аудиторию. Лавров также добавил, что без скандалов и провокационных вопросов людям было бы скучно смотреть данную программу. Но помимо эпатажной составляющей Владимир Соловьев не забывает  и о продвижении своей личной позиции в эфире.

Еще Лавров отметил, что раньше изюминкой проекта был тандем Соловьева с Жириновским, они прекрасно дополняли друг друга. Народу всегда интересно наблюдать за двумя истеричными личностями.

Поэтому популярность проекта среди населения России объясняется очень просто, Владимир не боится говорить жесткие вещи. Также для поддержания диалога в жестком ключе продюсеры телепрограммы очень часто приглашают на эфиры и эпатажных личностей. Все вышеперечисленные вещи и позволяют многие годы поддерживать интерес к телепрограмме.

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