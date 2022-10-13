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На страничках издания Metro опубликовали список самых красивых женщин в мире с научной точки зрения. Автором списка выступил известный пластический хирург Джулиан Де Сильва.

При составлении списка, Де Сильва руководствовался соответствием пропорций лица знаменитых женщин золотому сечению. Золотое сечение подразумевает под собой отношение меньшей части к большей так же, как и большей части к общей величине. В идеальных условиях это соотношение должно соответствовать значению 1,618. Именно по такому принципу и оценивалась красота знаменитостей.

Обладательницей лица, которое наиболее приближено к пропорциям золотого сечения, является 29-летняя актриса Джоди Комер. Актриса снималась в таких проектах как «Последняя дуэль» и «Убивая Еву». На втором месте оказалась актриса Зендая. На третьем месте расположилась знаменитая американская топ-модель Белла Хадид. На четвертом месте оказалась певица Бейонсе. Пятое место было занято известной вокалисткой в стиле поп Арианой Гранде.

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