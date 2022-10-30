Как сообщает Министерство Обороны Российской Федерации в лице своего официального представителя Игоря Конашенкова, вооруженными силами РФ была ликвидирована реактивная система залпового огня немецкого происхождения MARS-2 на территории Николаевской области.

Игорь Конашенков сообщил, что немецкая РСЗО MARS-2 была уничтожена возле населенного пункта Мешково-Погорелово вместе со складом, на котором хранилось ракетно-артиллерийское вооружение.

Также в Министерстве Обороны РФ сделали заявление о ликвидации еще двух реактивных систем залпового огня американского происхождения HIMARS в районе Запорожья. А в районе населенного пункта Шевченково, который находится в Херсонской области, была уничтожена целая батарея гаубиц США М777.

Напомним, что еще 24 февраля 2022 года Российская Федерация начала специальную военную операцию на территории Украины, главной целью которой было обеспечение защиты граждан ДНР и ЛНР.