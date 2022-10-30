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Как сообщает Министерство Обороны Российской Федерации, подразделения вооруженных сил Украины пытались семь раз атаковать линию обороны российской армии в Харьковской области. Все атаки, по заявлению Минобороны РФ, были успешно отражены подразделениями российских сил.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что на Купянском направлении противником было организовано семь атак, которые не увенчались успехом, усилиями двух батальонных тактических групп, в состав которых входили наемники из иностранных государств. Атаки проводились в направлении таких населенных пунктов, как Орлянка, Табаевка, Першотравневое и Берестовое.

В ходе активной обороны своих позиций российские подразделения смогли отбросить противника на исходные рубежи. По наступающим группам врага российская армия отработала ствольной и реактивной артиллерией, штурмовой авиацией и активными действиями подразделений российской пехоты.

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