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Один из депутатов гордумы предложил гражданам отказаться от утреннего кофе, чтобы оказать помощь российским военным.

Депутат считает, что отказ от привычной чашки напитка по утрам может помочь нашим согражданам на фронте. Женщина призвала задуматься о том, что прежде, чем покупать ненужные вещи в дом стоит подумать о том, действительно ли она нам нужна. Данные денежные средства можно потратить на помощь военным.

Сейчас также идет речь о том, чтобы оказывать дополнительную помощь семьям мобилизованных. Различные варианты помощи семьям военных рассматриваются различными органами власти.

Раннее также сообщалось о том, что после того, как командующим российскими войсками в зоне СВО назначили Суровкин, тактика боя изменилась и результаты российских военных стали значительно лучше.

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