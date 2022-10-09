Как сообщает РИА Новости, российские военные произвели артиллерийский удар по скоплению техники и военнослужащих вооруженных сил Украины возле Кременной.

В результате точной работы реактивной артиллерии армии Российской Федерации были полностью уничтожены несколько единиц автомобильной техники, а также личный состав ВСУ. Для огневого поражения целей противника была использована реактивная система залпового огня БМ «Град».

Артиллерийский удар стал возможен благодаря хорошей работе разведчиков из группировки «Отважные». Разведчикам удалось обнаружить скопление военных ВСУ с помощью тепловизора. Как отмечают российские военные, ВСУ пытается накопить достаточно сил для будущего удара по Кременной.

В данный момент противник пытается прощупывать оборону российской армии с помощью малых мобильных групп. Это уже не первая попытка атаковать в этом районе, но пока что благодаря успешной работе разведчиков союзных сил в паре с артиллерией удается сдерживать наступательные действия противника.