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На Украине продолжается ведение специальной военной операции вооруженными силами РФ. Так, российскими военными была ликвидирована техника с польскими наемниками, воюющими на украинской стороне. Удар ВС РФ нанесли при помощи противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).

По словам военного корреспондента Андрея Руденка, который опубликовал кадры подрыва автобуса, в транспортном средстве находилось как минимум двадцать солдат из Польши. Корреспондента интересует вопрос относительно того, сделает ли МИД Польши официальное заявление по поводу произошедшего.

Напомним, что в издании The Wall Street Journal была опубликована статья о том, что военную технику, предоставленную Украине от стран Запада, ремонтируют в Польше. В ремонте дистанционно участвуют американские военные специалисты. Руководят они этим процессом через специальные защищенные каналы.

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