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Американские журналисты на страницах издания The Drive рассказали о применении российской стороной вертолетов Ми-8МТПР-1 в качестве средства для радиоэлектронной борьбы. Данная модификация российского вертолета оснащена комплексом РЭБ под названием «Рычаг-АВ».

Журналисты заметили, что вертолеты с комплексами РЭБ выполняют очень важную функцию для подавления средств ПВО противника в текущем украинском конфликте. Российские вертолеты могут находиться на высоте в три километра и успешно подавлять украинские противовоздушные комплексы.

Модель вертолета Ми-8МТПР-1 оснащена комплексом «Рычаг-АВ». Данный комплекс РЭБ способен подавлять радары систем управления огнем ПВО, которые используют ракеты класса «земля-воздух». Система также может применяться и для подавления радарных установок на самолетах противника. На российском вертолете установлено четыре антенны, которые создают помехи для радаров противника. Зона действия помех комплекса составляет внушительные 150 километров.

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