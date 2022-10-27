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Как сообщает издание «Свободная пресса», российские подразделения радиоэлектронной борьбы успешно подавляют средства связи противника, перехватывают беспилотные летательные аппараты и блокируют сигнал спутникового интернета подразделений ВСУ.

Журналисты издания пишут, что на территории Украины сейчас проходят испытания в боевых условиях новейших разработок, которые предназначены для ведения радиоэлектронной борьбы. Российская Федерация применяет в зоне проведения специальной военной операции новейшие комплексы «Триада». Именно с работой данных комплексов военные эксперты связывают сообщения о перебоях в функционировании спутниковой системы связи StarLink. А вот в рядах ВСУ ответить пока что нечем, ведь наши беспилотные летательные аппараты беспрепятственно залетают в глубокий тыл противника.

Так, например, боевые дроны типа «Ланцет» и разведывательные беспилотники типа «Орлан-10» с легкостью проходят через украинские системы РЭБ, что свидетельствует об их малой эффективности. На вооружении подразделений РЭБ ВСУ в основном находится комплекс «Буковель», в то время как российские войска используют такие комплексы РЭБ, как «Палатин», «Красуха», Свет-КУ», «Борисоглебск», «Триада» и «Былина». Разница, как можно понять, видна невооруженным взглядом.

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