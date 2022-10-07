По сообщениям издания «Российская газета», танкисты Российской Федерации подвергли критике польские танки Т-72. Российские военные смогли захватить один из польских танков во время контрнаступления частей ВСУ.

Отличились бойцы 5-ой отдельной Гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной, ордена Суворова, бригады. Польская техника была остановлена точным попаданием кумулятивного заряда в башню.

После осмотра трофейной техники, военнослужащие Российской Федерации указали на то, что танк не имеет средств дополнительной защиты, а в качестве прицела установлена устаревшая советская оптика. Также вместо положенных четырех аккумуляторных батарей на танке было установлено всего две. После снятия с техники элементов подкрылков, российские военные отметили низкое качество самого металла.

Напомним, что в странах Восточной Европы почти полностью опустели склады с танками Т-72, которые можно было бы передать вооруженным силам Украины.