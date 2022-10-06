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В утренней сводке генерального штаба ВСУ была опубликована информация, которая подтверждает, что на Авдеевском и Артемовском направлениях продолжается наступление союзных сил.

Как следует из вышеуказанного источника, интенсивные боевые действия с продвижением российской армии фиксируются в следующих населенных пунктах: Соледар, Артемовск, Выемка, Отрадовка, Красногоровка, Бахмутское, Новомихайловка и Майорск.

Также в сводке генштаба вооруженных сил Украины упоминается о восьми ударах, которые были осуществлены силами российской авиации. Были получены и известия о пяти ракетных ударах. Не прекращаются и удары ракетными системами залпового огня российской армии. В сводке штаба противника присутствует упоминание о 65 подобных атаках, которые наносят значительный ущерб силами и средствам ВСУ.

В предыдущих сводках противника также отмечалось, что российские военные ведут инженерное укрепление отбитых позиций.

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