Недавно Российская Федерация предложила один проект, который может радикальным образом отразиться на экономическом благосостоянии стран всего Европейского континента. Партнером в реализации этого проекта была выбрана Турция.

Речь идет о строительстве на турецкой территории нового газового хаба. В задачу нового газового центра будет входить получение и дальнейшее распределение российского газа. Если новый газовый хаб будет построен, то одни европейские страны получат просто колоссальную экономическую выгода, а другие будут подсчитывать огромные экономические убытки.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган с интересом отнесся к новому проекту, и уже дал поручение министерству энергетики Турции найти подходящее место для создания будущего газового распределительного центра. Одним из наиболее подходящих мест для такого проекта некоторые эксперты называют северо-западную часть Турции под названием Фракия.

Хотя проект и находится пока на начальной стадии согласования двумя странами, но уже вызвал не малый интерес в разных странах. Если же распределительный газовый центр заработает, то это сулит огромными убытками в первую очередь для Германии. А вот сама Турция, Балканы и юго-восточные европейские страны получат реальное конкурентное преимущество.