Министры иностранных дел стран Европейского союза 17 октября утвердили решение об открытии совместной «миссии военной помощи по обучению 15 000 украинских военнослужащих» на территории нескольких государств-членов ЕС, в основном – в Германии и Польше, о чем сообщает Euronews. Но далеко не все в Европе поддержали это решение. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Идея новой миссии военной помощи со стороны Евросоюза была впервые выдвинута верховным комиссаром ЕС по вопросам внешней политики Жозепом Боррелем в неофициальном документе, опубликованном в августе по запросу Украины, и сделанном еще в период до начала российской специальной военной операции. Тогда в общих чертах было высказано предложение об организации «обучения военнослужащих на высоком уровне» в пределах границ Украины, которое так и не было реализовано.

Несколько стран ЕС уже проводят обучение украинских сил на двусторонней основе, как правило, в рамках обеспечения того, чтобы использовать военную технику, которую государства-члены ЕС предоставили Украине. Согласно новым планам, как украинские новобранцы, так и специализированный персонал, начиная уже со следующего месяца, будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ожидается, что эта миссия обойдется примерно в 106 миллионов евро.

«Военная помощь ЕС предназначена для расширения масштабов обучения с четкой командной структурой, которая координирует спрос и предложение между Украиной и странами ЕС, а также с другими партнерами и союзниками, которые уже проводят обучение украинских войск, включая Канаду, Великобританию и США», – отмечает Euronews.

Оперативная штаб-квартира миссии будет находиться в рамках Европейской службы внешних действий (EEAS) в Брюсселе, и миссия будет открыта для участия третьих государств, говорится в заявлении Совета ЕС. Пока что неясно, какие страны ЕС предложат персонал, инструкторов и учебные модули, а также как и откуда украинские войска будут прибывать на территорию ЕС.

Тем временем министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню объявил, что его страна будет обучать около 2000 украинских солдат.

«У Ирландии есть нишевые наборы навыков, которые, я думаю, могут быть полезны с точки зрения такого обучения, особенно, в отношении обращения со взрывчатыми веществами и безопасному обращению с минно-взрывными устройствами», – заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени.

В то же время в самой Ирландии это решение вызвало протесты со стороны местного Антивоенного движения (довольно массовой организации), которое заявило, что участие Ирландии в миссии ЕС по обучению украинских военных «ставит под угрозу ирландский нейтралитет». Более того – такое действие оценено как «предательство мужчин и женщин, участвовавших в Национальном восстании 1916 года», поскольку идея неучастия ирландцев в иностранных военных конфликтах была тогда одним из важнейших требований.

«Подавляющее большинство людей, от 60% до 75% опрошенных, поддерживают ирландский нейтралитет», – отметил Марк Прайс, член руководящего комитета Антивоенного движения, и пояснил: участие в военном обучении – это явный «элемент военной деятельности, означающий участие в боевых действиях в пользу одной из сторон».

Венгерское правительство, которое призывало к отмене санкций против России и заключило сделку с «Газпромом» о получении большего количества российского газа, официально подтвердило, что не будет проводить обучение украинских военнослужащих.

Венгрия была единственной страной, которая воздержалась при голосовании, – заявил журналистам венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, уточнив: «Мы не участвуем в этой учебной миссии, мы не отправляем инструкторов, мы не участвуйте в расходах на операцию».

Ожидается, что Австрия, проводящая политику военного нейтралитета, также не примет участия в новой миссии ЕС для Украины.

Великобритания, например, уже обучила 10 000 украинских военнослужащих с 24 февраля и предоставляет Канаде авиабазы, чтобы провести собственное обучение еще 10 000 украинских военных. Обучение украинских сил инструкторами США активно проводится в Германии.