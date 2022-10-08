Китайские исследователи смогли доказать, что регулярный отказ от приема завтрака может стать причиной серьезных отклонений и нарушений в работе головного мозга. К такому выводу пришли ученые из Чжэцзянского университета в Китае после серии экспериментов.

В эксперименте принимало участие более 3000 человек, возраст которых составлял не менее 62-х лет. Ученые установили, что если регулярно пропускать утренний прием пищи, то это негативно скажется на когнитивных функциях человека. А вот если не пропускать завтраки, то это значительно снижает возможность развития деменции. Таким образом, пища в прямом смысле является топливом для нормальной работы мозга.

Китайские ученые рекомендуют начинать день с плотного завтрака, чтобы у всего организма было достаточно питательных веществ для активной работы тела и мозга. Последующие приемы пищи возможны после интервала не менее 4-5 часов. Также регулярные приемы пищи в указанные интервалы улучшают работу ЖКТ, сердца и налаживают хороший обмен веществ.