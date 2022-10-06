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По сообщениям РИА Новости, комитет по физике в этом году определился с новыми лауреатами. Данное решение уже окрестили в кругах экспертов как «долгожданное» и «торжество справедливости». Главная награда в области физики была присуждена троим ученым, которые трудились над фундаментом квантовой эры. В своих трудах и экспериментах они смогли опровергнуть утверждения Альберта Эйнштейна.

Имена современных героев-лауреатов премии Нобеля следующие: Ален Аспе (75 лет, гражданин Франции), Джон Клаузер (79 лет, гражданин США) и Антон Цайлингер (77 лет, гражданин Австрии). Теперь награда в 900 тысяч американских долларов будет разделена между ними.

В официальных формулировках присуждение премии было назначено за «эксперименты с запутанными фотонами, новаторство в квантовой информатике и установление нарушения неравенства Белла».

Как отметил старший научный сотрудник Сколтеха Игорь Захаров, человечество уже живет в квантовом веке. Также он добавил, что своей премией Нобелевский комитет признал фундаментальное значение квантовой физики.

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