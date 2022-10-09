Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы, написал в своем Twitter, что российский президент использует Лукашенко вместо ядерной бомбы.

Министр обороны утверждает, что заявление Лукашенко имеет очень схожий эффект с использованием тактического ядерного оружия. Так Анушаускас отреагировал на заявление президента Белоруссии якобы о подготовке украинской стороной нападения на территорию республики.

Таким образом, по мнению литовской стороны, Российская Федерация пытается улучшить свое положение в зоне боевых действий на территории Украины. Ведь украинская сторона будет вынуждена реагировать на такие заявления белорусской стороны и укреплять свои северные рубежи. Это может негативно отразится на численности войск, которые может задействовать для проведения контрнаступления украинская сторона.

Напомним, что недавно послу Украины в Республике Беларусь Игорю Кизиму была вручена нота с утверждением о планах Киева по нападению на территорию Белоруссии. Официальная реакция украинской стороны заключалась в заявление, что подобные действия являются провокацией российской стороны.