ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы, написал в своем Twitter, что российский президент использует Лукашенко вместо ядерной бомбы.

Министр обороны утверждает, что заявление Лукашенко имеет очень схожий эффект с использованием тактического ядерного оружия. Так Анушаускас отреагировал на заявление президента Белоруссии якобы о подготовке украинской стороной нападения на территорию республики.

Таким образом, по мнению литовской стороны, Российская Федерация пытается улучшить свое положение в зоне боевых действий на территории Украины. Ведь украинская сторона будет вынуждена реагировать на такие заявления белорусской стороны и укреплять свои северные рубежи. Это может негативно отразится на численности войск, которые может задействовать для проведения контрнаступления украинская сторона.

Напомним, что недавно послу Украины в Республике Беларусь Игорю Кизиму была вручена нота с утверждением о планах Киева по нападению на территорию Белоруссии. Официальная реакция украинской стороны заключалась в заявление, что подобные действия являются провокацией российской стороны.

Вам может понравиться

Эзра Миллер продолжит принимать участие в съемках фильма «Флэш» после публичных извинений

По сообщениям от The Wrap, актер из США Эзра Миллер будет продолжать принимать участие в съемках фильма «Флэш». Напомним, что в данной картине актер играет главную роль. В середине августа

«РусВесна» рассказала о жестокости наступлений ВС Украины

Как сообщает “РусВесна”, именно члены территориальной обороны в основном погибали и продолжают умирать под ударами российской артиллерии. Появились опубликованные материалы, которые полностью демонстрируют жестокую тактику наступлений Вооруженных Сил Украины. На

В Курской области сотрудники ФСБ вступили в бой с украинской ДРГ

Как сообщает портал Rusvesna, в приграничной зоне Курской области прошлой ночью между отрядом пограничной службы ФСБ и диверсионной группой украинских боевиков произошла перестрелка. Непродолжительный стрелковый бой обратил в бегство украинскую