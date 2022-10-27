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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сделал заявление о том, что на направлении населенных пунктов Сватово и Кременная, а именно на берегу реки Жеребец, вооруженными силами Российской Федерации был уничтожен плацдарм ВСУ.

Позиции противника, которые располагались на берегу реки Жеребец с восточной стороны, были уничтожены российскими военными. С тех позиций вооруженные силы Украины пытались взять под контроль дорогу на направлении Сватово-Кременная. Об этом Денис Пушилин заявил во время эфира «Соловьев Live».

Как отмечает Пушилин, союзным войскам на данном направлении удалось обезвредить противника и освободить населенные пункты Новосадовое и Макеевка. Также врио главы ДНР подчеркнул, что освобождение населенного пункта Артемовск даст возможность вооруженным силам РФ перекрыть пути поставки оружия для украинских военных, что поможет освободить северную часть республики.

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