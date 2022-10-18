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Президент Болгарии Румен Радев дал понять, что он является противником поставок военной техники на Украину. Об этом сообщает болгарское издание «Дневник». Такое заявление главы государства вызвало разные реакции читателей. Некоторые из них считают, что подобные заявления являются недопустимыми, так как сильно бьют по имиджу страны. Другая часть аудитории издания уверена, что Болгария должна воздержаться от конфронтации с Россией.

В ближайшее время на 48-м Народном Собрании партией «Демократическая Болгария» должен быть представлен проект резолюции, касающийся этой темы. Ожидается, что проект получит поддержку от партий «Продолжаем перемены», ГЕРБ и ДПС.

Стоит отметить, что на данный момент только два европейских государства отказались предоставлять военную помощь Украине. Это Венгрия и Болгария.

Партия «Демократическая Болгария» уже находится в неофициальном конфликте с президентом страны. Представители «ДБ» выражают недовольство тем, что Радев отказался подписать декларацию против «незаконного присоединения РФ территорий Украины».

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