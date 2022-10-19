Компания Manta5 из Новой Зеландии показала удивительный электровелосипед, который способен передвигаться по водной глади со скоростью до 20 км/час. Модель получила название Hydrofoiler SL3. В движение велосипед приводится педальным приводом, который вращает винт под водой, а при необходимости подключается электродвигатель.

Когда велосипед начинает набирать скорость, то в работу вступают подводные крылья, которые буквально поднимают его над водной поверхностью. Таким образом, складывается впечатление, что велосипед просто парит над водой. Создатели этого устройства уверяют, что научиться управлять этим водным электровелосипедом можно буквально за час.

Элементы велосипеда выполнены из углеродного волокна и авиационного алюминия. Это делает его весьма легким для уверенного скольжения по водной поверхности. Сама конструкция велосипеда модульная, что позволяет собирать и разбирать его без специального инструмента и упрощает его хранение.