По сообщениям РИА Новости, один из представителей Западного военного округа прокомментировал нашумевшее видео о мобилизованных в Белгородской области. Напомним, что в социальных сетях появилось видео, на котором фигурируют новобранцы, призванные на службу в рамках частичной мобилизации.

Один из представителей штаба Западного военного округа прокомментировал данную ситуацию следующим образом. Все мобилизованные, которые передвигались железнодорожным транспортом в Белгородской области, не были направлены сразу в район проведения специальной военной операции.

Источник из МО также отметил, что ровно новое подразделение в размере 299 человек направлялось в тренировочный центр на полигон «Мулино». Именно на этом полигоне все мобилизованные должны будут пройти переподготовку по своим военно-учетным специальностям. Также должны пройти занятия по взаимодействию между отдельными группами в условиях приближенных к боевой обстановке.