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По сообщениям РИА «Новости», читатели известного турецкого издания Haber7 подвергли критике слова Владимира Зеленского о подписании им заявки по ускоренному вступлению Украины в североатлантический альянс.

Один из читателей турецкого издания заявил в комментариях, что Зеленский может в ближайшем времени потерять свою страну и ему не стоит надеяться, что НАТО или США помогут ему победить Россию.

Другой комментарий гласит, что Турции необходимо немедленно выйти из альянса. Необходимо наложить вето, чтобы Украина не смогла вступить в НАТО, утверждает следующий читатель. Зеленский пытается втянуть весь мир в ядерный апокалипсис, подытожил все предыдущие комментарии один из читателей.

Напомним, что Зеленский публично подписал заявление об ускоренном вступлении своей страны в члены североатлантического альянса. Официальная реакция генсека НАТО гласит, что альянс продолжит оказывать поддержку Украины для обеспечения ее возможности противостоять России.

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