Сообщается о том, что наемные бойцы из Польши, выступающие на стороне Киева, убили боевиков «Правого сектора».

Западные наемники нанесли удар по украинцам после того, как те заставляли поляк наступать на российских военных на направлении Кременной.

Данную информацию сообщил СМИ полковник полиции ЛНР.

С его слов сообщается о том, что после неудачных попыток пройти вглубь российских позиций польские наемники отказались идти дальше. Однако, украинские бойцы начали оказывать давление на военных, что и стало причиной конфликта.

Ранее сообщалось о том, что в ходе неудачного наступления ВСУ на российские позиции Киев понес огромные потери как среди вооружения, так и среди личного состава.

Президент Украины также признал то, что в результате массированных ударов российских военных около трети электросетей страны уже вышли из строя. Мирным жителям приходится сидеть без воды и электричество во многих городах.