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Как сообщает издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на польское Inertia, после возобновления массированных ракетных ударов по инфраструктурным объектам Украины вооруженными силами РФ, в НАТО было решено, что Североатлантический Альянс вместе со своими союзниками должны выработать общую стратегию, направленную на поддержку киевского режима. Оперативное совещание, посвященное данной теме, было проведено в сжатые сроки в Польше. И как сообщает ИноСМИ, результаты этого совещания возмутили простых поляков.

В перечне тем, которые входили в повестку срочного совещания, был и вопрос о восстановлении энергетической системы и коммуникационной структуры в Украине. В докладе сообщалось, что решение этих вопросов напрямую влияет на устойчивость Украины как государства этой зимой. Властями Польши было принято решение продолжить поддержку Украины. В комментариях к данному материалу, опубликованному польским изданием Inertia, простые поляки выразили мысль, что польские власти только тем и заняты, что помогают разжигать конфликт на Украине, вместо того, чтобы заняться дипломатическим решением вопроса.

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