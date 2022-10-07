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В своем последнем заявлении украинский президент Владимир Зеленский призвал страны НАТО ударить по России ядерным оружием в качестве превентивной меры. Поэтому у известного политолога Евгения Сатановского возник вопрос, почему после подобных заявлений Зеленский все еще остается в живых.

Е. Сатановский выразил свое мнение, по поводу последней речи украинского лидера с обращением к НАТО о превентивном ядерном ударе по территории Российской Федерации. По его мнению, Владимир Зеленский будет уничтожать все, до чего сможет дотянуться. Ведь его западные кураторы отвели для него роль мелкого провокатора.

По замыслу западных элит именно провокационные речи Зеленского должны  вывести власти РФ из равновесия и спровоцировать новую волну агрессии по отношению к Украине. После этого Запад сможет решиться на консолидированный ответ со стороны НАТО.

Но, по убеждению политолога, на западе понимают только язык силы. Поэтому, чтобы вынудить западные страны к продолжению переговоров, необходимо нанести мощный удар первыми.

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