Неудовлетворительное состояние ливневой канализации в Петербурге уже не первый год приводит к регулярному подтоплению тротуаров и проезжих частей, а иногда и цокольных помещений. Решить проблему Александр Беглов пообещал еще в 2019 году, когда только избирался на пост губернатора.

Однако к программе модернизации ливневок с каждым годом чиновники Смольного проявляют все меньше внимания. Так, согласно списку проблемных участков, ремонт в последний раз провели в 2020 году на 8-ой в перечне локации из 17-и.

Также журналисты изучили справку об исполнении бюджета на 2022 год по итогу первых трех кварталов года. Выяснилось, что статья расходов на развитие и функционирование систем водоснабжения, водоотведения и сточных вод в городе на Неве была скорректирована. В начале года на эти цели было заложено более 42 миллионов рублей, но в итоге сумму сократили до почти 2,4 миллионов рублей.

Притом, что ливневая канализация уже давно устарела, это может привести к серьезным коммунальным проблемам. По всей видимости, подтопления станут обыденностью для Петербуржцев не только после обильных ливней, но и небольших дождей. Причем на огромные скопления воды на тротуарах, пешеходных переходах и проезжих частях горожане жалуются Смольному с завидной регулярностью.